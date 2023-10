Arábia Saudita informa FIFA que se vai candidatar a organizar o Mundial2034

A Federação Saudita de Futebol (SAFF) confirmou, esta segunda-feira, que se vai candidatar à organização do Campeonato do Mundo de 2034, tendo enviado à FIFA uma carta de intenções e uma declaração assinada por Yasser Al Misehal, presidente da SAAF.

Esta candidatura “reflete os objetivos da nação de desbloquear novas oportunidades no futebol a todos os níveis e o seu compromisso em apoiar o crescimento do belo jogo em todos os cantos do planeta”, lê-se no comunicado da SAFF.

“Inspirada na transformação social e económica da Arábia Saudita no âmbito da Visão 2030, bem como no amor de longa data do país pelo belo jogo, a candidatura da Arábia Saudita a 2034 visa dar as boas-vindas ao mundo e promete um evento emocionante e memorável para os adeptos”, acrescenta a federação saudita.

Para Yasser Al Misehal, organizar o Mundial2034 é o convite ao mundo para “testemunhar o desenvolvimento da Arábia Saudita, vivenciar a sua cultura e fazer parte da sua história”.