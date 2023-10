PSD responsabiliza Santos Silva por 25 de Novembro estar fora de programa da AR

O PSD responsabilizou, esta segunda-feira, o presidente da Assembleia da República e manifestaram o seu “choque” pelo facto de os 50 anos do 25 de novembro de 1975 estarem ainda fora do programa oficial das comemorações parlamentares do cinquentenário da Revolução dos Cravos.

"A decisão é uma decisão do senhor presidente da Assembleia da República, exclusiva, que entendeu que a não consensualização deveria excluir o 25 de novembro [de 1975] das comemorações", acusou o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, confrontado com as declarações do presidente da câmara de Lisboa que, na semana passada, garantiu que a data ia ser assinalada "com uma grande iniciativa".

"Choca-nos que o senhor presidente da Assembleia da República não queira comemorar o 25 de novembro, talvez com receio de irritar antigos parceiros de 'geringonça', mas essa decisão coube e fica exclusivamente na esfera do senhor presidente da Assembleia da República", sublinhou Miranda Sarmento.