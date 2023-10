TAP suspende voos para Israel

A TAP informou esta segunda-feira, em comunicado, que decidiu suspender os voos de e para Telaveive, devido à situação em Israel. A companhia aérea adiantou ainda que “os passageiros com voos marcados até final de outubro podem remarcá-los sem custos adicionais ou pedir o reembolso do valor”.

De acordo com agência AFP, tal como a TAP, várias companhias aéreas cancelaram voos para Telavive após o ataque do Hamas contra Israel. Entre as empresas que cancelaram as ligações aéreas estão a Lufthansa, a Emirates, a Ryanair, a Aegan Airlines, a Air France e companhias aéreas americanas.

Horas antes do anúncio da suspensão de voos comerciais para Israel, um avião da Força Aérea Portuguesa saiu do Aeródromo Figo Maduro, em direção a Telavive para resgatar cidadãos portugueses nacionais que desejem sair do país.

O C-130 fará uma paragem em Chipre, prevendo-se que possa estar na capital israelita ao final do dia de hoje”, lê-se em comunicado, onde é salientado que a “missão está sujeita às condições no terreno e resulta da articulação permanente com as autoridades locais, estando a ser operacionalizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministério da Defesa Nacional”.