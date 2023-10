Drake canta verso de ‘West End Girls’ sem pedir permissão e Pet Shop Boys estão irritados

Os artistas britânicos, Pet Shop Boys, crititcaram Drake após o rapper ter incluindo um verso de ‘West End Girls’ em ‘All the Parties’, tema presente no seu novo álbum “For all the Dogs”.

O duo Pet Shop Boys, numa publicação na rede social X (antigo Twitter), demonstrou-se “surpreendido” por ter ouvido o refrão de ‘West End Girls’ no tema de Drake. “Não nos creditou e não nos pediu permissão”, pode ler-se.

O rapper norte-americano foi contactado pela ‘CNN’ mas ainda não houve resposta.