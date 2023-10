Mulher salta de paraquedas aos 104 anos e entra para o Guinness

Dorothy Hoffner tornou-se a pessoa mais velha do mundo a saltar de paraquedas aos 104 anos, tendo inscrito o seu nome no Livro de Recordes do Guinness.

"É um sentimento maravilhoso sentir a terra debaixo de nós", explicou Dorothy Hoffner, em entrevista à Reuters.

A norte-americana sublinhou a importância de ultrapassar o medo e disse que não está velha, mas sim “mais velha do que antes, adiantou ainda que não percebia a razão para tanto alarido.

"Eu desfrutei do momento, mas não consegui perceber porque é que estava lá tanta gente", afirmou.

A idosa está agora a pensar no seu próximo desafio, que pode passar por um passeio num balão de ar quente.