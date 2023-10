Crédito Agrícola atualiza tabelas salariais em 4,6%

O Crédito Agrícola finalizou a revisão salarial para 2023 em 4,6%, procedendo agora a uma atualização adicional de 0,6%, com retroativos a janeiro, e processada já em outubro.

A instituição financeira lembra ainda que já tinha "aumentado os salários dos trabalhadores, de forma unilateral, em 4% e o subsídio de almoço para 11 euros, com efeitos a janeiro de 2023", referindo que "entretanto, os sindicatos da UGT e as instituições de crédito concluíram as negociações da revisão do ACT do setor bancário com um aumento de 4,5% das tabelas e cláusulas de expressão pecuniária".

As cláusulas de expressão pecuniária são atualizadas em 4,6%, também com retroativos a janeiro deste ano, embora o subsídio de almoço se mantenha no valor já atualizado – 11 euros –, o que corresponde a um aumento de 4,8%.

O valor máximo do crédito à habitação, por sua vez, passa para 225 mil euros(aumento de 13,5%), com efeitos a partir do dia 1 de novembro.