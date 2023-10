Pela primeira vez, mulher transgénero vence o título Miss Portugal

Marina Manchete é a primeira mulher transgénero a participar, e a vencer, o concurso Miss Portugal, um evento que decorreu em Borba, no distrito de Évora, na passada quinta-feira.

A jovem de 28 anos vai agora representar o país no concurso Miss Universo 2023. Marina é assistente de bordo há cerca de cinco anos e já antes tinha sido coroada como Miss Palmela.

Num vídeo divulgado no canal do Youtube ‘Miss Queen Portugal’, a jovem conta que "Tem sido uma experiência transformadora para expandir, não só, os meus horizontes, mas também para me alertar para a forma como outras culturas lidam com pessoas ‘trans’ em todo o mundo".

"Como mulher transgénero lidei com vários obstáculos, mas felizmente, e sobretudo devido à minha família, o amor provou ser mais forte do que a ignorância", acrescentou.

Atrás de Marina Manchete, ficou a Miss Guimarães como primeira dama e a Miss Câmara de Lobos como segunda.

O concurso Miss Universo decorre a 18 de novembro, em El Salvador. Atualmente o título cabe à norte-americana R'Bonney Gabriel, que foi coroada Miss Universo em 2022.