Nobel da Economia entregue a Claudia Goldin

A historiadora Claudia Goldin foi galardoada com o Prémio Nobel da Economia de 2023, por "apresentar a primeira análise exaustiva dos rendimentos das mulheres e da sua participação no mercado de trabalho ao longo dos séculos".

Claudia Goldin é a terceira mulher, em 93 laureados, a receber o Nobel da Economia.

“A investigação de Claudia Goldin proporcionou conhecimentos novos e muitas vezes surpreendentes sobre os papéis históricos e contemporâneos das mulheres no mercado de trabalho”, sublinhou a academia sueca.

Com a entrega do Nobel da Economia está encerrada a atribuição dos prémios este ano.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb