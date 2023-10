FC Porto vence em casa e Sporting assegura a liderança do campeonato

O FC Porto venceu ontem o Portimonense por 1-0, na oitava jornada da I liga Portuguesa de Futebol. Os dragões voltaram aos triunfos depois de um golo de Evanilson aos 9’ minutos, num jogo onde acabaram reduzidos a 10 jogadores, com a expulsão de David Carmo aos 83 minutos.

Já o Sporting, teve uma jornada mais difícil frente ao Arouca, apesar de ter vencido este domingo, em Alvalade, por 2-1, os leões passaram grande parte do jogo com menus um jogador.

Apesar do primeiro golo de Gyökeres aos 31 minutos, o Sporting foi para o intervalo sem Diomande, que acabou por ser expulso depois de um lance com Trezza.

Já na segunda parte, o Arouca aproveita a superioridade numérica e lança-se ao ataque, onde Mujica acaba por alcançar o golo e empatar o jogo.

Mais tarde, e já depois do golo de Morita, aos 68 minutos, que colocou os leões à frente no marcador, dá-se a expulsão de Rafael Fernandes por acumulação de Amarelos.

O FC Porto consegue assim a vitória que lhe permite consolidar o terceiro lugar do campeonato com 19 pontos.

A quarta vitória consecutiva dos leões, no campeonato, permite-lhes assegurar a liderança da I Liga com 22 pontos, mais um que o Benfica e mais três do que o Porto.

Devido à derrota, o Portimonense permanece a meio da tabela, no 12º lugar com oito pontos e o Arouca soma a quarta derrota seguida e ocupa o 16º lugar da tabela, com seis pontos.