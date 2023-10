Israel ativou oficialmente o estado de guerra no país

O Conselho de Segurança israelita, liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ativou oficialmente o estado de guerra no país, dando assim permissão ao Exército para realizar “atividades militares significativas" no âmbito da guerra com o Hamas, informaram meios de comunicação social”.

Apesar do primeiro-ministro já ter declarado que o país se encontrava em guerra, assim que se deu início à ofensiva do Hamas, esta decisão é necessária de acordo com a Lei Básica de Israel.

A decisão foi finalmente adotada numa reunião entre o primeiro-ministro e os líderes da segurança israelita, composta, entre outros, pelo ministro da Defesa, Yoav Gallant, e pelo Chefe do Estado-Maior General, General Herzi Halevi.