12 ativistas do Climáximo detidos “sem justificação legal” em Cascais

Climáximo / Instagram 08/10/2023 12:45

O grupo defende que 10 agentes “à paisana, vestidos com equipamento oficial da corrida”, detiveram 12 apoiantes do Climáximo “sem nunca identificarem qualquer base legal para a detenção". Já a PSP aponta que os ativistas estavam com “tarjas e tinta” e se “preparavam para executar uma ação ilícita”.