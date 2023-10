Hamas diz ter capturado reféns e quer troca com prisioneiros palestinianos

O grupo islâmico Hamas diz ter capturado reféns em Israel e que os pretende trocar com prisioneiros palestinianos que se encontram nas prisões de Israel.

“O número de reféns que temos libertará todos os prisioneiros palestinianos das prisões israelitas”, disse Saleh al-Arourim, um alto funcionário do Hamas, citado pela imprensa internacional.

A mesma fonte informa que o Hamas entrou “nesta batalha preparado para todo o tipo de cenários, incluindo um a longo prazo”, bem como uma possível operação militar terrestre israelita em Gaza.

Os últimos dados do Ministério da Saúde palestiniano informam que pelo menos 198 pessoas morreram no contra-ataque israelita na Faixa de Gaza, em resposta à ofensiva do Hamas, que também terá feito cerca de uma centena de mortos.