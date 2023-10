Salário mínimo nacional sobe para 820 euros em 2024

O salário mínimo nacional vai subir dos atuais 760 euros para 820 euros em janeiro de 2024.

O acordo de rendimentos que os parceiros sociais, e que ficam de fora a CGTP e a Confederação Empresarial de Portugal, foi assinado hoje.

“Não vamos subscrever o acordo. Não pelo que está lá, mas pelo que não está lá”, afirmou Armindo Monteiro , presidente da CIP -Confederação Empresarial de Portugal em declarações à agência Lusa.

“Não estamos contra o que lá está, a nossa preocupação é o que falta no documento e isso é a razão por que não subscrevemos”, disse ainda, acrescentando que “é preciso alterar o perfil da economia” e que “o Orçamento [do Estado para 2024] não deve ser só um programa de política orçamental, mas também de política económica”.

“Valorização nominal das remunerações por trabalhador de 5% em 2024. A remuneração mínima mensal garantida atingirá o valor de 820 euros em 2024“, lê-se no entendimento a que o Governo chegou com três das quatro confederações empresariais e com uma das duas centrais sindicais.

“O salário mínimo vai ter uma atualização de 7,9%. É um crescimento de 60 euros. Tanto quanto creio, é o maior aumento anual do salário mínimo alguma vez ocorrido”, disse este sábado o primeiro-ministro António Costa, na apresentação do Reforço do Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade.