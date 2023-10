Tudo a postos para o Casamento Real

No dia 7 de outubro, dois dias após a celebração da Implantação da República e 28 anos depois, Portugal irá assistir novamente a um Casamento Real. A infanta Maria Francisca de Bragança, de 26 anos – a segunda dos três filhos dos duques de Bragança, Duarte Pio e Isabel -, irá casar-se com Duarte Maria de Sousa Araújo Martins, advogado de 32 anos (exerce na área dos mercados de capitais e fusões).

Na cerimónia que vai decorrer no Convento de Mafra, a noiva vai usar a mesma tiara que a mãe usou – e que pertenceu à Rainha Amélia. O vestido vai ser da responsabilidade de Luzia Nascimento, uma profissional de Alta Costura. Mas já se sabe que Maria Francisca de Bragança não terá apenas um vestido. A jovem quer um vestido para a cerimónia e outro vestido para a festa, tal como dois bolos. O copo-d’água será em Sintra, na casa dos duques de Bragança.

As celebrações iniciam um dia antes do casamento e um dia após as celebrações do 5 de Outubro. O casal irá receber os convidados estrangeiros, vindos de casa reais próximas da família. Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa são convidados da Casa Real e o cardeal-patriarca, Manuel Clemente, irá celebrar a cerimónia religiosa. Apenas os convidados (cerca de 1200) poderão assistir ao casamento no interior da Basílica do Palácio Nacional de Mafra mas todos poderão acompanhar o momento já que a cerimónia vai ser transmitida pela TVI.

A festa e o protocolo vão andar de mãos dadas: os convidados receberam o dress code para os dois momentos principais (missa e festa).

Já a ementa fica a cargo do chefe Hélio Loureiro e inclui porco bísaro de Bragança, vitela de raça barrosã de Boticas, ostras da ria de Aveiro e pastéis de bacalhau.

De recordar que Maria Francisca de Bragança, licenciada em Comunicação Social, e Duarte de Sousa Araújo Martins – neto materno do arquiteto e pintor de arte sacra João de Sousa Araújo -, namoram há quatro anos. A infanta foi pedida em casamento numa viagem do casal a Timor-Leste, em dezembro de 2022.