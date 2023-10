Crime na Muralha de Adriano

Iniciado no ano 122 da nossa era e com 80 milhas romanas de comprimento (117,5 quilómetros), a Muralha de Adriano assinalava os limites do Império: para Sul, ficava os domínios de Roma; para norte estendiam-se os territórios indómitos das tribos bárbaras. Menos antigo do que este impressionante testemunho, mas igualmente acarinhado, era o sicómoro (Acer pseudoplatanus) conhecido como Sycamore Gap Tree ou Árvore de Robin Hood, que se erguia junto às velhas pedras.

Na manhã de 28 de setembro, os britânicos acordaram em choque com a notícia do abate desta árvore com 300 anos, uma das mais fotografadas em toda a Inglaterra. O momento foi escolhido criteriosamente: ao abrigo do escuro, o autor deste ato de puro vandalismo pôde trabalhar descansado, pois o vento que se fez sentir durante aquela noite abafava por completo o ruído da motosserra.

A área foi delimitada com um cordão de segurança tal e qual como o cenário de um crime - e de facto é de um crime que se trata. As autoridades já detiveram dois suspeitos: um jovem de 16 anos e um homem na casa dos 60. O sicómoro da Muralha de Adriano apareceu, por exemplo, no videoclip da música de Brian Adams ‘(Everything I Do) I Do It for You’.