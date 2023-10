Homem em gravemente ferido após ser resgatado do mar na Póvoa de Varzim

Um homem, na casa dos 70 anos, foi esta sexta-feira socorrido do mar, na praia da Lagoa, na Póvoa de Varzim, Porto.

Fonte dos bombeiros disse, à lusa, que a vítima foi estava em apuros juntos às rochas e na zona de rebentação das ondas, tendo o alerta sido dado às 17h38.

O homem, de nacionalidade alemã, estava consciente e foi transportado para o Hospital da Póvoa de Varzim “em estado grave”, indicou a fonte.

No local, estiveram os Voluntários da Póvoa de Varzim, uma equipa do Suporte Imediato de Vida do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim, elementos da Estação Salva-vidas da Póvoa de Varzim e Vila do Conde e da Polícia Marítima.