Atenção: maratona de Lisboa vai condicionar trânsito este fim de semana

O trânsito, no fim-de-semana, em Lisboa, estará condicionado devido à 10.ª Maratona de Lisboa EDP, que se realizará no domingo.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) informa, em comunicado, esta sexta-feira, que os principais constrangimentos irão ocorrer nas zonas ribeirinhas da Avenida Marginal, Avenida da Índia, Avenida 24 de Julho, Avenida Infante D. Henrique e Matinha, somando a zona do Parque das Nações, Ponte Vasco da Gama e em toda a zona da baixa pombalina junto ao rio, incluindo Praça do Comércio e a zona entre a Rua do Comércio e o Arco da Rua Augusta, onde se situa a meta.

Serão acauteladas, diz ainda a força de segurança, as alternativas “destinadas à saída/acesso de residentes, acessos a zonas comerciais, em particular nas imediações do Centro Comercial Vasco da Gama, bem como, acesso privilegiado a convidados (VIP) e respetiva logística para o evento Moda Lisboa que decorre na Praça do Comércio”.

Como os constrangimentos ao trânsito vão começar cedo, pelas 6h00 de domingo, a PSP pede aos cidadãos para evitarem a circulação nas suas imediações, “para não ficarem retidos nos congestionamentos de trânsito que as restrições à sua circulação irão ocasionar”.