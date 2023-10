Funchal com temperatura recorde em outubro

O mês é outubro, mas as temperaturas parecem não querer descer: na quinta-feira, os termómetros atingiram valores recordes no Funchal, ao chegarem aos 34,7 graus centígrados.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), numa nota divulgada esta sexta-feira, outubro “corresponde a um mês de transição entre o verão e o outono, pelo que são frequentes dias quentes, mas os valores mais frequentes da temperatura máxima do ar têm variado entre 28 e 29 graus Celsius” na Madeira.

“Os valores recordes da temperatura máxima do ar têm vindo, de forma muito significativa, a aumentar ao longo do tempo, principalmente nos últimos anos”, acrescenta.

Os registos mostram que foi em outubro de 1875 que a temperatura superou os 30 graus no Funchal, refere ainda a mesma fonte.