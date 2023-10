Governo está a negociar salário mínimo nacional de 820€ para 2024

O valor ainda não está fechado, mas o Governo confirmou, esta sexta-feira, que está em negociações com os parceiros sociais para aumentar o salário mínimo nacional (SMN) para 820 euros em 2024.

Questionada pelos jornalistas, no Ministério da Presidência, sobre se o Governo propõe um aumento para 820 euros, Mariana Vieira da Silva disse que “é nesse sentido que vão as negociações” e que “a base remuneratória da administração pública continua acima desse valor em cerca de 1 euro”, frisando, contudo, que o valor do SMN ainda não está fechado.

“As negociações em sede de Concertação Social prosseguem”, deixou claro a ministra da Presidência, que esteve reunida com três estruturas sindicais da administração pública sobre a negociação salarial anual e Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

O salário mínimo nacional é, hoje, de 760 euros e o acordo assinado entre o Governo, UGT e confederações patronais prevê, para o próximo ano, um aumento para 810 euros, valor que o Executivo tem ambição de aumentar, tal como António Costa afirmou numa entrevista à CNN Portugal, na segunda-feira.