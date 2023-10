Mais uma tentativa de afirmação de Santos Silva

No fim-de-semana passado as Plataformas “Casa para Viver” e “Their Time to Pay” promoveram um conjunto de manifestações pelo direito à habitação e pela justiça climática.

O direito à manifestação é um direito garantido constitucionalmente (artigo 45.º da CRP) e qualquer democrata reconhece a importância de qualquer cidadão se poder manifestar livremente. O que não podemos tolerar é que estas manifestações colidam com aquilo que são os direitos dos outros cidadãos e da integridade de pessoas e bens.

Vimos pelas televisões os atos de vandalismo dos manifestantes contra uma agência imobiliária, em Lisboa, atos que devem ser condenados e devidamente averiguados pelas autoridades competentes. Manifestações sim, vandalismo não.

Mas o que mereceu grande destaque por parte da comunicação social, não foi a razão pela qual esta manifestação foi promovida, mas sim o facto de três deputados do CHEGA terem sido escoltados pela PSP quando decidiram juntar-se a esta manifestação.

Partilhar que em nada me revejo em partidos extremistas, sejam eles de esquerda ou de direita, não partilho as posições ideológicas do CHEGA mas há um facto que nenhum de nós pode ignorar, e voltando à Constituição da República Portuguesa, o direito de manifestação é reconhecido a qualquer cidadão, bem como o direito à liberdade e à segurança (artigo 27.º da CRP).

Perante isto apraz-me dizer o seguinte:

Cada cidadão é livre de participar em qualquer manifestação, independentemente de ser parte ou não da organização da mesma; Não é claro através das imagens que a comunicação social disponibilizou que os três deputados do CHEGA tenham causado alguma desordem; Não é legítimo que os três deputados tenham sido apupados e um deles supostamente agredido. O recurso à violência é um crime público.

Tendo por base a informação disponível há uma ilação que se pode tirar de tudo isto – as forças políticas representadas no Parlamento deviam ter condenado o que aconteceu na manifestação, tal como fizeram, quando o Ministro do Ambiente foi atacado por bolas de tinta num Fórum organizado pela CNN Portugal.

O Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva não disse uma palavra sobre o assunto e André Ventura confrontou-o publicamente. Em resposta ao líder do CHEGA, Santos Silva diz o seguinte: “devemos respeitar as manifestações, cujos promotores, cujas motivações e cujos os objetivos estão muito distantes dos nossos. Devemos saber respeitar porque isso é uma condição à convivência democrática. Nem impedir os outros de se manifestarem, nem nos imiscuirmos em protestos que manifestamente têm a ver connosco”.

Este discurso bonito do Presidente da AR não lhe fica bem. Independentemente da crença religiosa, da opção política, da orientação sexual ou da etnia de cada um, todos, sem exceção temos direitos e por isso, não se compreende porque é que um deputado não pode participar numa determinada manifestação, desde que o faça pacificamente.

O problema da habitação em Portugal é real e é grave – todos sabemos que há pessoas a viver em carros, em tendas, pessoas que trabalham todos os dias e que não conseguem ter uma casa para viver, um direito também consagrado na CRP (artigo 65.º). Vivemos num país onde temos professores a viver em carrinhas. E a solução? O Pacote Mais Habitação – mais um PowerPoint bonito.

Mas regressando a Santos Silva – sabemos que estes discursos e as polémicas em torno do CHEGA não são inocentes, há um objetivo claro. O PS há muito que utiliza o CHEGA para criar polémica e desviar a atenção mediática em torno daquilo que é a gestão ruinosa que tem feito. Enquanto se discute o incidente entre Santos Silva e André Ventura, não se fala do caos do SNS, dos problemas da Escola Pública e dos Professores, da morosidade da Justiça, da elevada carga fiscal, do aumento dos combustíveis, do sufoco da classe médica – não se fala dos problemas reais e que interessam aos portugueses – fala-se daquilo que interessa ao PS.

Também sabemos que Santos Silva tem ambições políticas. Não é segredo para ninguém que o atual Presidente da AR e antigo Ministro de Costa e Sócrates tem a ambição de ser candidato nas presidenciais de 2026, e por isso, utiliza estes momentos para ter mediatismo e se posicionar como o candidato mais forte na área socialista.

E assim vai Portugal, sem rei nem roque.