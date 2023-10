Lordelo. Encontrados corpos de uma mulher e de um homem

Uma mulher, com cerca de 60 anos, foi encontrada morta, esta sexta-feira, em Lordelo, Paredes. Pouco depois, foi descoberto o corpo do companheiro no leito do rio na mesma localidade.

As autoridades suspeitam de homicídio.

Para os locais onde foram descobertos os corpos, foram mobilizados os bombeiros de Lordelo e a GNR, e em seguida foi acionada a Polícia Judiciária.