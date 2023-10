Marcelo pediu reformas a sério no 5 de Outubro

O Presidente da República defendeu que é possível ter «democracias mais fortes» caso não se opte por «esperar para ver», pedindo reformas «a sério» para evitar mudanças vindas dos pântanos e «revolver águas paradas», disse no discurso do 113.º aniversário da Implantação da República, cerimónia que decorreu na Praça do Município, em Lisboa.

«Podemos fazer organizações universais mais fortes se não nos habituarmos a prometer ano após ano a sua reforma, sabendo que não vamos cumprir. Podemos reformar a sério, prosseguir o caminho das reformas, para não termos de ver contra reformas fazerem ou pretenderem fazer aquilo que fizemos de conta que não importava assumir», defendeu Marcelo Rebelo de Sousa.

António Costa reagiu ao discurso afirmando que foi uma «reflexão interessante» do chefe de Estado para alertar que «é preciso antecipar as questões para tomar boas decisões». E apontou ser oportuno, por ir debater a Espanha o futuro da Europa do ponto de vista estratégico.