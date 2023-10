Marcelo e Moedas no casamento da infanta Francisca

O Presidente da República é uma das presenças confirmadas no casamento da Infanta D. Maria Francisca de Bragança, filha de D. Duarte Pio. Marcelo Rebelo de Sousa será a única das mais altas figuras do Estado a marcar presença neste sábado na Basílica do Palácio Nacional de Mafra, onde vão estar mais de mil convidados.

O primeiro-ministro, António Costa, foi convidado mas, por motivos de agenda, não poderá comparecer. Isto porque para o mesmo dia está previsto um Conselho de Ministros para ultimar a proposta de Orçamento do Estado. E, na véspera, para quando está marcado um arraial para dar a conhecer a cultura portuguesa aos representantes das várias casas reais do mundo, o primeiro-ministro tem Conselho Europeu em Granada.

Entre os convidados não faltarão, contudo, outras figuras bem conhecidas do panorama político nacional, como os ex-primeiros-ministros Durão Barroso e Pedro Passos Coelho, ou o antigo vice-PM Paulo Portas.

Os presidentes das Câmaras de Lisboa, Carlos Moedas, e da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, bem como o recém-eleito presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, também confirmaram presença no casamento da filha dos duques de Bragança com o advogado Duarte de Sousa Araújo Martins.

A boda contará ainda com a presença do Grão Mestre da Ordem de Malta e representantes das casas reais do Luxemburgo, Brasil, Liechtenstein, França, Áustria, Bulgária, entre outros membros de várias casas reais.

Do Reino Unido e de Espanha não virão convidados reais, e também não são esperados membros das casas reais do norte da Europa (Suécia, Noruega e Dinamarca).

Este será o primeiro Casamento (quase) Real a que o país assiste em quase três décadas e vai ter direito a transmissão em direto na TVI.

O enlace dos atuais duques de Bragança, Duarte Pio e Isabel Herédia, a 13 de março de 1995, também contou com transmissão televisiva, na altura pelo canal público (RTP), e juntou uma multidão no Mosteiro dos Jerónimos, num evento que contou, entre os mais de dois mil convidados, com o então Presidente da República, Mário Soares, o primeiro-ministro, Cavaco Silva, e o presidente da Assembleia da República, António Barbosa de Melo.