Ativistas ambientais interrompem peça em Londres

Ativistas ambientais invadiram, na quarta-feira, um palco de teatro, em Londres, onde estaria a decorrer a peça Les Miserables.

Os cinco ativistas entraram no palco do Teatro Sondheim, no distrito teatral de West End, por volta das 20h00, com duas faixas que diziam “Parém o Petróleo” e “O espetáculo não pode continuar”.

A equipa do teatro, escreve a imprensa internacional, não conseguiu conter os ativistas, que se prenderam no palco com recuso a cadeados.

Só quando as autoridades chegaram ao local, é que os cinco manifestantes foram detidos.