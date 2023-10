Zelensky aceitou convite de Marcelo para visitar Portugal

O Presidente da Ucrânia aceitou o convite do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para visitar Portugal. No entanto, de acordo com a informação avançada pela Presidência, as equipas «ainda estão a trabalhar na data» para a concretizar.

Volodymyr Zelensky está presente na terceira cimeira da Comunidade Política Europeia, que se realiza na cidade espanhola de Granada, e aproveitou a ocasião para lembrar que «no inverno haverá muitos ataques de diferentes lados e diferentes tipos de mísseis russos, incluindo drones de urânio, etc.».

E por isso pediu «um escudo de defesa para o inverno», chamando a atenção para a necessidade de «salvar a unidade da Europa».

O Presidente ucraniano criticou ainda «as vozes estranhas» nos Estados Unidos, num «pré-período eleitoral difícil», que contestam o apoio financeiro à Ucrânia, após os Republicanos no Congresso terem colocado em causa a continuidade desse apoio.