PRR: Portugal pediu novos pagamentos

P ortugal submeteu na quarta-feira o terceiro e quarto pedidos de pagamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), revelou esta quinta-feira a estrutura de missão Recuperar Portugal. «Com a apresentação destes dois pedidos de pagamento, submetidos em conjunto, recupera-se a cadência semestral prevista no plano, apresentando à Comissão os 4 primeiros pedidos de pagamento previstos até 2023», revelou a entidade.

De acordo com Bruxelas, este pedido abrange «um conjunto de reformas destinadas a melhorar a qualidade e a sustentabilidade das finanças públicas» e cobrem ainda investimentos para melhorar o mercado da habitação em Portugal, incluindo uma expansão do parque habitacional a preços acessíveis, um aumento do número de alojamentos para estudantes a preços acessíveis, subvenções para emergências nacionais e alojamento temporário e um programa de apoio ao acesso à habitação.

Outros investimentos preveem postos públicos adicionais de carregamento de veículos elétricos, veículos e equipamento para combater os incêndios florestais e equipar alunos e professores com computadores.