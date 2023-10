Lisboa irá celebrar o 25 de Novembro, anuncia Moedas

Carlos Moedas anunciou, esta quinta-feira, na sua intervenção no âmbito das comemorações do 5 de outubro, que a Câmara municipal de Lisboa (CML) “terá também uma grande iniciativa para celebrar o 25 de Novembro, porque todas as datas são importantes”.

“A política tem de voltar a ser vista, sentida, vivida pelas pessoas”, continuou o presidente da CML, acrescentando que “à falta de um ativismo social moderado que dê resposta concretas” é ao “ativismo radical” que as pessoas se agarram.

O 5 de outubro “é uma lição histórica” e “quem fomenta esses radicalismos arrisca-se a colher, mais cedo ou mais tarde, a dissolução do regime”.

“Aos mais idosos, quero dizer que a CM está aqui, os tempos não são fáceis. O senhor primeiro-ministro sabe que pode contar connosco, com os presidentes da câmara”, para que ninguém fique abandonado, disse ainda o governante, frisando que, para o ano, a CML irá baixar “mais um ponto percentual devolvendo aos Lisboetas 4,5% do seu IRS”.