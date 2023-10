Jon Fosse ganha Nobel da Literatura

A Academia Sueca, em Estocolmo, anunciou esta quinta-feira o vencedor do Nobel da Literatura: Jon Fosse é o galardoado.

O escritor surgia no topo nas casas das apostas esta semana.

O prémio foi dado ao escritor pela "sua inovação em peças e prosas e por dar voz aos indizíveis", disse a Academia, em conferência de imprensa.

Os Prémios Nobel têm um valor monetário de 11 milhões de coroas suecas (cerca de 950 mil euros).

O ano passado, a vencedora foi a francesa Annie Ernaux "pela coragem e pela perspicácia imparcial com que desvenda as raízes, as indiferenças e as limitações coletivas das memórias pessoais".