Bombeiros combatem incêndio em fábrica de Arganil

Um incêndio deflagrou, durante a madrugada desta quinta-feira, numa fábrica de ‘pellets’, em Arganil, Coimbra.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-regional da Região de Coimbra disse que as cerca de cinco dezenas de bombeiros que se encontram no local estão a tentar retirar os ‘pellets’ do interior da fábrica.

Objetivo é “conter as chamas”, que será “um processo demorado”, disse ainda a mesma fonte.

O alerta foi dado pelas 5h56.