FC Porto perde em casa por 1-0 contra o Barcelona

O FC Porto perdeu frente ao Barcelona por 1-0, num jogo para a Liga dos Campeões, esta quarta-feira no Estádio do Dragão.

O único golo da partida foi marcado mesmo antes do intervalo aos 45+1 por Ferran Torres.

O jogo ficou ainda marcado pela expulsão de Gavi aos 90+3.

O Barcelona lidera agora isolado o grupo H, com seis pontos, à frente de FC Porto e do Shakhtar, terceiro, ambos com três pontos.