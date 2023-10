Dia grande para os surfistas portugueses

A praia de Ribeira d’Ilhas, na Ericeira, assistiu a excelentes momentos de surf nas 16 baterias da competição masculina e feminina. Foi um dia épico para os surfistas portugueses que conseguiram grandes scores. Kikas Morais assumiu a liderança da sua bateria a seis minutos do fim com duas excelentes ondas, mas no final desceu para segundo, mesmo assim garantiu um lugar nos oitavos de final, onde vai defrontar o francês Justin Becret. O surfista nacional está cada vez mais perto de conseguir o apuramento para o Championship Tour 2024. Destaque ainda para Joaquim Chaves, que garantiu um lugar na terceira ronda da prova. “Estou bastante contente por ter avançado para a próxima ronda. Disputar o primeiro Challenger é uma nova experiência para mim e uma oportunidade para mostrar o meu surf e as minhas habilidades competitivas”, disse.

A competição feminina regressou hoje a Ribeira d’Ilhas. A bateria que juntou Teresa Bonvalot, Francisca Veselko, Vahine Fierro e Erin Brooks foi extremamente competitiva. A atual campeã do mundo júnior, Kikas Veselko, venceu o heat e passou à ronda seguinte, onde terá pela frente a norte-americana Sawyer Lindblad “Foi uma bateria com muito stress e sem grandes ondas, mas estou muito feliz por seguir em frente”, disse a surfista portuguesa. Teresa Bonvalot também passou aos quartos de final e pode continuar a sonhar com um lugar entre a elite do surf mundial em 2024.