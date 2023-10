Espanha. Cadáver mumificado descoberto Tui é de um português

As autoridades espanholas identificaram o cadáver mumificado, encontrado a 3 de setembro numa casa abandonada em Tui, na Galiza, como sendo um português, com cerca de 50 anos.

A imprensa espanhola refere que o homem, identificado apenas com as iniciais, tinha origens moçambicanas, mas tinha-se naturalizado português.

Segundo o jornal La Voz de Galicia, o homem era já conhecido das autoridades, pois já tinha sido acusado de furtos nos dois lados da fronteira.

A descoberta do corpo, há um mês, ganhou notoriedade não só pelo facto da mumificação, mas porque o cadáver foi encontrado por crianças que ali estavam a brincar.

Na altura, a Guardia Civil referiu que a morte teria ocorrido pelo menos seis meses antes de o corpo ser descoberto.

As autoridades espanholas estão agora em contacto com as portuguesas para tentar localizar a família do homem e tratar da trasladação do cadáver.