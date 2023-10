MNE confirma que duas portuguesas morreram num acidente de autocarro no Tajiquistão há duas semana

O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou, esta quarta-feira, que duas portuguesas morreram num acidente de viação em setembro no Tajiquistão, que deixou feridas outras duas cidadãs nacionais.

A embaixada de Portugal em Moscovo está a acompanhar o processo de transladação para Portugal das duas vítimas mortais, garantiu a tutela em comunicado.

O MNE assegurou ainda que estar a proceder aos devidos procedimentos para o transporte para Portugal de duas outras pessoas que ficaram hospitalizadas naquele país após o acidente, que ocorreu a 19 de setembro, no norte do Tajiquistão com um grupo de 22 turistas portugueses.

As duas portuguesas feridas estão estáveis e "serão transferidas para Portugal assim que o estado de saúde o permitir", garantiu a tutela.

Apesar de o acidente ter ocorrido há duas semanas, a notícia só foi divulgada esta quarta-feira.