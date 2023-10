Costa: "Será, seguramente um Mundial de enorme sucesso"

O primeiro-ministro afirmou, esta quarta-feira, que foi com alegria que recebeu a notícia da decisão de atribuição da organização do Campeonato do Mundo de Futebol em 2030 a Portugal, Espanha e Marrocos.

"É com grande alegria que recebemos a notícia de que o Mundial de Futebol 2030 será organizado em conjunto por Portugal, Espanha e Marrocos. Felicitamos a Federação Portuguesa de Futebol pelo empenho e trabalho desenvolvido", escreveu o primeiro-ministro na rede social X, antigo Twitter.

"Será, seguramente um Mundial de enorme sucesso", acrescentou António Costa.