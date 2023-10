Corpo de homem encontrado a boiar em Ílhavo

O corpo de um homem, com cerca de 40 anos, foi encontrado a boiar no canal da Malhada, no rio Boco, em Ílhavo, esta quarta-feira à tarde.

O alerta foi dado por volta das 15h30 e e os Bombeiros de Ílhavo foram mobilizados para o local.

O corpo já estaria na água há alguns dias, segundo o Correio da Manhã.

Além dos bombeiros, a GNR e a Polícia Marítima também foram chamadas.

A vítima não tinha identificação.