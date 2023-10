Portugal vai organizar o Mundial 2030

O Campeonato do Mundo de futebol de 2030 vai passar por Portugal, mas começa na América do Sul. Com este arranjo, as candidaturas ibérica e sul-americana saem vencedoras, pois ambas vão receber jogos do Mundial.

As três primeiras partidas do Mundial vão realizar-se no continente sul americano: o jogo inaugural será no Uruguai com a seleção da casa, e os outros dois jogos vão disputar-se na Argentina e Paraguai com as respetivas seleções nacionais. Portugal teria sempre um papel secundário neste torneio, e o aparecimento dos países sul-americanos retira protagonismo à parte nacional. Não são conhecidas as cidades que vão receber os jogos do Mundial de 2030, mas a imprensa espanhola avançou com a informação de que haverá 11 estádios em Espanha, três em Portugal (Luz, Alvalade e Dragão) e desconhece-se a intenção de Marrocos.

O presidente da CONMEBOL Alejandro Domínguez confirmou que a competição terá lugar em Portugal, Espanha e Marrocos, mas os jogos inaugurais serão na América do Sul, nomeadamente no Uruguai – uma forma de comemorar os 100 anos do Mundial - na Argentina e Paraguai. Só depois o Mundial viaja para a Europa, confirmando que a candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos teve a aprovação da FIFA. Esta estranha opção é uma maneira de satisfazer todas as sensibilidades.

Numa curta mensagem nas redes sociais, escreveu: “Apontámos alto e sonhámos em grande. O Mundial de 2030 inicia-se onde tudo começou. Os anfitriões dos jogos inaugurais do Mundial serão Uruguai, Paraguai e Argentina”.