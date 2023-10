Associação de Futebol de Lisboa critica Sousa Tavares

A direção da Associação de Futebol de Lisboa (AFL) emitiu uma nota a repudiar o título escolhido por Miguel Sousa Tavares, conhecido adepto do FC Porto, para ilustrar a crónica “Um pouco mais de Azul”, publicada no jornal Record.

Segundo a AFL, o título “Na AF Lisboa joga-se 13 contra 10” fere o bom nome de uma instituição centenária, que pauta a sua atividade pela honestidade, transparência e verdade, princípios e valores que regem os campeonatos que organiza.

Na mesma nota pode ler-se: “A AF Lisboa ergue com orgulho a bandeira da ética atribuída pelo IPDJ, tendo sido a primeira Associação de Futebol em Portugal a implementar nas suas competições a figura do Cartão Branco, símbolo do Fair-Play. Estamos de consciência tranquila relativamente à forma como nos apresentamos no futebol. Os nossos Clubes filiados sabem quem somos e como atuamos”.