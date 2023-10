Empresário desaparecido desde agosto encontrado morto com indícios de crime

A Polícia Judiciária (PJ) revelou hoje que o empresário de Coimbra que se encontrava desaparecido desde meados de agosto foi encontrado morto e que foram recolhidos indícios que apontam que possa ter sido assassinado.

Em comunicado, a PJ informou que o corpo do empresário foi localizado na sequência da investigação desenvolvida pela Diretoria do Centro e que os indícios recolhidos e as diligências efetuadas apontam no sentido de ter ocorrido crime de homicídio qualificado, com ocultação de cadáver.

A Polícia Judiciária revelou ainda que tem o presumível autor do crime sob custódia, remetendo esclarecimentos adicionais para mais tarde.