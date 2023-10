Dois jovens escapam a explosão de uma bateria na Austrália

hostel e Darlinghurst, nos subúrbios de Sidney, Austrália. O incidente originou um incêndio que acabou pro ser combatido por 22 bombeiros e apoiado por seis veículos.

Nas imagens divulgadas pelas autoridades, na rede social X, é possível ver um homem parado à porta enquanto conversa com o amigo, que ainda se encontra dentro da divisão. Após o momento da explosão, ambos afastaram-se do local em chamas.

Segundo avança o The Guardian, um dos homens, na casa dos 20 anos, ficou com queimaduras numa das pernas e teve de ser transportado para o hospital.

Ao deflagrar o incêndio, mais de 70 pessoas tiveram de ser retidas do hostel.

Um dos homens, identificado pela 9News como Philippe, afirmou estar chocado com o que aconteceu.

"Estou bem, tenho sorte em estar aqui intacto", afirmou.

As causas do incidente estão a ser investigadas pelo departamento Fire and Rescue NSW (FRNSW) e a polícia. Ao que tudo indica, a explosão terá sido provocada por uma bateria de uma bicicleta elétrica com defeito que tinha sido deixada a carregar.

Os bombeiros australianos alertaram que este tipo de incêndios provocados por baterias tem vindo a aumentar.