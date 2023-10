Bruno Lage demitido do Botafogo

O treinador português, Bruno Lage, abandonou hoje o comando técnico do Botafogo, líder do Brasileirão, devido à pressão dos jogadores do clube e depois do empate com o Goiás.

A decisão de demitir o dirigente foi anunciada pelo clube brasileiro durante a madrugada de quarta-feira. Entre os fatores que justificam a saída de Bruno Lage, estão as queixas feitas pelos jogadores à opção do treinador em deixar de fora da titularidade Tiquinho Soares. Para além disso, o Botafogo está há já cinco jogos sem vencer.

Ao todo, o treinador português esteve aos comandos do Botafogo em 15 jogos, nos quais com quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas. Para já é Lúcio Flávio que assume o comando da equipa.

"Apesar do início do treinador, com 10 jogos de invencibilidade, os últimos resultados não foram os esperados. Fica o agradecimento do clube ao Bruno e a toda a sua comissão técnica pelos serviços prestados ao Glorioso ao longo dos últimos meses, desejando muito sucesso em seus futuros desafios", informou o clube em comunicado publicado no site do "Fogão".

Bruno Lage tinha contrato com o Botafogo até dezembro e vai receber 740 mil euros.