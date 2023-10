Tiroteio em universidade dos EUA faz cinco feridos

Cinco pessoas ficaram feridas, nenhuma em estado crítico, num tiroteio na Morgan State University, em Baltimore, EUA. As autoridades continuam à procura de suspeitos do tiroteio, que aconteceu ao final de terça-feira (hora local), madrugada de quarta-feira em Portugal.

A polícia local manteve o campus encerrado durante horas e forneceu poucas informações sobre a investigação. De momento, as autoridades consideram o incidente “inativo”, mas, segundo o Comissário da Polícia de Baltimore, Richard Worley, em declarações, à WJZ News, filial da CNN, o atirador, ou atiradores, ainda estão por localizar.

O presidente da Câmara de Baltimore, Brandon Scott, esteve no campus da universidade, enquanto as forças de segurança e os funcionários da escola estavam a tratar da investigação. No local, os agentes bloquearam a entrada sul do campus, perto dos edifícios das residências, enquanto um helicóptero da polícia sobrevoava a área.

O tiroteio ocorreu no início do chamado 'Homecoming', uma semana que serve para receber antigos alunos e membros da comunidade no campus. Na agenda dos eventos comemorativos, inclui-se um comício, uma gala e um desfile.