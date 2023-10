Depois da destituição de McCarthy, Biden pede eleições rápidas na Câmara dos Representantes

Após a destituição do republicano Kevin MacCarthy, um momento inédito na história do Congresso norte-americano, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu, esta terça-feira, uma eleição rápida do próximo líder da Câmara dos Representantes.

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em comunicado, expressou o desejo do presidente em que a “Câmara [dos Representantes] eleja rapidamente um novo líder” sendo que os “desafios urgentes do nosso país não podem esperar”.

Foi depois de um debate intenso entre os conservadores na camara baixa que 2016 congressistas eleitos votaram pela destituição de MacCarthy, incluindo 8 republicanos, contra 210.

O republicano da Florida, o congressista Matt Gaetz, foi quem apresentou a moção para destituir o líder da câmara baixa, conseguindo reunir críticos republicanos conservadores e muitos democratas, que defendem que MacCarthy é indigno de estar na liderança.

O antigo líder da Câmara dos Representantes estava confiante que tinha apoio suficiente para continuar a liderar, contudo a sua “sorte” mudou quando Hakeem Jeffries, líder da minoria democrata, instruiu os membros da sua bacada a votarem pela sua destituição.

Apesar da reunião prevista para terça-feira à tarde (23h30 de terça-feira em Lisboa), para chegar a um acordo sobre um novo candidato, que até podia ser o próprio MarcCarthy, o republicano indicou na noite do mesmo dia que não concorrerá à novamente à liderança da Câmara dos Representantes, de acordo com a agência Associated Press (AP).

Gaetz, que se opôs desde o início à nomeação de McCarthy como líder, ameaçou durante meses ativar o processo para destituí-lo do cargo e essa ameaça acelerou no fim de semana passado, depois de McCarthy ter confiado nos votos democratas para evitar uma paralisação governamental, com a aprovação de uma lei que prolonga o financiamento para questões fundamentais por 45 dias.

McCarthy também é acusado pela direita radical de ter concluído um "acordo secreto" com o Presidente Joe Biden sobre um possível envelope de ajuda para a Ucrânia.

A ala direita do Partido Republicano opõe-se fortemente à libertação de fundos adicionais para Kiev, acreditando que esse dinheiro deveria ser utilizado para combater a crise migratória na fronteira entre os Estados Unidos e o México.

As lutas internas no Partido Republicano levaram o ex-presidente Donald Trump reagir: "Porque é que os republicanos gastam o seu tempo a discutir entre si, porque é que não lutam contra os democratas de esquerda radical que estão a destruir o nosso país?", questionou na sua rede social Truth Social.

A presidência interina está agora a cargo do congressista Patrick McHenry, representante do 10.º distrito da Carolina do Norte e conhecido por ter sido um dos principais negociadores conservadores do aumento do teto da dívida nacional.

Apenas dois outros líderes da Câmara dos Representantes foram submetidos a uma moção deste género no último século, ambas sem sucesso: os republicanos Joseph Cannon em 1910 e John Boehner em 2015.