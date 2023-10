Kikas Morais: a arte de bem surfar

O segundo dia de provas do EDP Vissla Ericeira Pro 2023 teve grandes momentos, com alguns dos melhores surfistas do mundo a desafiarem as ondas da praia de Ribeira d’Ilhas, na Ericeira. Frederico Morais entrou na água em boa altura e conseguiu das melhores pontuações do dia, já que pouco depois as condições do mar mudaram e os surfistas tiveram maior dificuldade em apanhar boas ondas.

Kikas Morais confirmou que esta é a sua praia, venceu o heat com mestria e mostrou potencial para seguir em frente e garantir, na Ericeira, um lugar no circuito mundial em 2024. “Gostei! Sabia que ia ser um heat difícil, com surfistas novos e com muita “fome” de vencer. O mar estava bom e fiz uma estratégia de escolher as melhores ondas e tomar as decisões certas. Passei à próxima ronda e continuo focado em conseguir a qualificação para o Championship Tour”, disse o melhor surfista português à Sport TV, adiantando “vou pensar heat a heat e, se Deus quiser, vai correr bem”.

A boa performance de Frederico Morais nas ondas da praia de Ribeira d’Ilhas começou a ser preparada em terra com o treinador Dog Marsh. “Ele tem grande know-how e é uma mais-valia para mim. Antes de ir para o heat disse-me para experimentar outra prancha porque o mar tinha subido e era a prancha certa”, reconheceu. O surfista mostrou-se, uma vez mais, impressionado com o apoio dos fãs “é um carinho especial, estão sempre do nosso lado. Não quero desapontá-los”, disse.

Martin Nunes esteve também em ação e, embora seja júnior, esteve na luta pela passagem à ronda seguinte até final do heat. Foi eliminado, mas mostrou um bom surf.