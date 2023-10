Casal detido depois de assaltar carro e furtar autocaravana

Um casal foi detido, na segunda-feira, por terem assaltado um carro, em Gaia, depois de terem furtado uma autocaravana, em Matosinhos.

A PSP explica, em comunicado, que a detenção do homem, de 36 anos, e da mulher, de 32, se deu na Rua de Paulo da Gama, no Porto, pelas 18h00, depois de agentes terem presenciado o casal na autocaravana, que tinha sido roubada no domingo, em Matosinhos.

A nota dá conta ainda de que havia dois sacos de desporto contendo duas raquetes de padel, que haviam sido furtados do carro e que se encontravam no interior da autocaravana.

A mulher, do Porto, e o homem, de Avanca, foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.