Adolescente de 14 anos atira a matar em centro comercial da Tailândia

Um adolescente, de 14 anos, foi detido pela polícia tailandesa depois de um tiroteio num centro comercial em Banguecoque. De acordo com as autoridades, o jovem entrou em Siam Paragon Mall, um dos maiores e mais sofisticados destinos de compras da capital, e começou a disparar. As motivações são desconhecidas e o número de vítimas ainda está por confirmar.

Inicialmente, as autoridades tailandesas avançaram com o número de quatro mortos e seis feridos, mas depois corrigiram para três mortos e quatro feridos. No entanto, segundo informações mais recentes, citadas pela AFP, o balanço é de um morto e seis feridos, dois dos quais em estado grave.

"O agressor foi detido. A situação já voltou à normalidade", garantiu o primeiro-ministro tailandês, acrescentando ter ordenado à polícia uma investigação. “A minha maior preocupação é com a segurança da população, salientou Srettha Thavisin.

As motivações do atirador ainda são desconhecidas. Pelo menos um dos feridos é estrangeiro, até porque o Siam Paragon recebe muitos turistas. O espaço é conhecido pelas lojas de roupa de alta-costura e carros de luxo, o complexo tem um cinema, um aquário e um hotel de cinco estrelas.

A violência armada é comum na Tailândia, mas os tiroteios em massa são raros. Na sexta-feira faz um ano desde o ataque com arma e faca, num centro de dia de uma província do nordeste, que matou 36 pessoas, a maioria das quais crianças em idade pré-escolar. Já em 2020, um soldado matou 29 pessoas e feriu 57 num tumulto na cidade de Nakhon Ratchasisma, na mesma região do país.

Na Tailândia, para cada 100 pessoas existem 15 armas. De acordo com a com a Small Arms Survey (SAS), uma organização suíça, há quase 6,2 milhões de armas registadas no país, onde mais de 10 milhões de pessoas têm armas.