Incubadora Taguspark abre 'Call' a startups para "potenciar projetos inovadores"

A Incubadora do Taguspark – Cidade do Conhecimento, lançou, esta terça-feira, uma ‘Call’ destinada a startups com “projetos inovadores” de diversas áreas, desde a Economia à Sustentabilidade e Economia Circular.

A incubadora, criada em 2021, já potenciou vários projetos, incluindo “duas centenas de startups nas diferentes fases, desde a pré-incubação, passando pelo desenvolvimento do produto até ao crescimento empresarial, aumento de vendas e internacionalização” e esta agora à procura de novos projetos.

“As expectativas” para esta ‘Call’ são “elevadas”, assume Eduardo Batista Correia, CEO do Taguspark, que explica que a incubadora procura “potenciar projetos inovadores das áreas de Economia Azul, Ciência do Mar, Biotecnologia, Espaço e Defesa, sem, contudo, esquecer áreas como Software, Eletrónica, Robótica e Automação, Ciências da Vida, Energias Renováveis, Sustentabilidade e Economia Circular”.

Eduardo Batista Correia acrescenta que ao integrar a incubadora, as startups iriam estar ligadas a “a um ecossistema único na Península Ibérica, que liga empresas, centros de investigação e universidades, e o acesso a uma rede de contactos com oportunidades únicas e com capacidade de exportação e internacionalização”.

Na última ‘Call’, em 2021, foram submetidos 37 projetos em diversas áreas.

As candidaturas das startups podem ser efetuadas até 15 de setembro em https://www.taguspark.pt/pt-pt/solucoes/incubadora/candidata-te/ e serão, posteriormente, sujeitas a uma fase de análise de juri e seleção dos projetos a integrar a incubadora.