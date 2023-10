Espanha. Rei Felipe VI propõe investidura de Pedro Sánchez

A presidente da Mesa do Congresso, Francina Armengol, anunciou, esta terça-feira, que o Rei Felipe VI vai propor a investidura de Pedero Sánchez, líder do PSOE, o segundo partido votado nas eleições espanholas.

Armengol não adiantou pormenores sobre a sessão de investidura, mas Sánchez deve explicar ainda hoje a sua proposta de governo.

"Quando a situação estiver suficientemente madura, será convocada a sessão plenária com a maior urgência possível", disse a presidente da Mesa do Congresso, citada pela imprensa espanhola.

Sánchez mostrou-se satisfeito e otimista em relação ao futuro "quatro anos de um Governo progressista".

O líder do PP, partido mais votado nas eleições, mas sem maioria absoluta, também já reagiu, dizendo que se advinham “semanas de muitas mentiras" e fez questão de sublinhar que Sánchez conta hoje “com menos apoios do que há um mês".

Sublinhe-se que o líder do PSOE tem de contar com o apoio dos partidos independentistas catalães, galegos e bascos, assim como do Sumar. Se Sánchez não conseguir os votos necessário na investidura, os espanhóis vão ter de regressar às urnas.