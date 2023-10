PJ detém jovem de 19 anos detido por balear vizinho

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem de 19 anos, que baleou um vizinho, na segunda-feira em Vila Nova de Famalicão.

O crime ocorreu no bairro onde suspeito vive, após um desentendimento verbal com outra pessoa que não a vítima. “No seguimento dessa altercação verbal, o suspeito, alegadamente em retaliação a um primeiro disparo efetuado pelo seu familiar, muniu-se de uma espingarda caçadeira, de sua propriedade, e disparou na direção daquele só não o tendo atingido porque, no momento do disparo, o seu pai lhe levantou a arma e alterou a direção do tiro”, informou a Polícia Judiciária, através de comunicado.

“Os múltiplos projéteis acabaram por atingir uma terceira pessoa que se encontrava no patamar imediatamente acima, causando-lhe ferimentos num braço que não foram mais gravosos apenas por mero acaso”, acrescentou a PJ.

As armas de fogo usadas durante a discussão foram apreendidas e o familiar, alvo do detido, foi também identificado e constituído arguido.

O autor do disparo, acusado de homicídio qualificado na forma tentada, vai ser presente a juiz para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.