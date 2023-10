Nobel da Física distingue trabalho de três cientistas com attosegundos

O prémio Nobel da Física 2023 foi entregue, esta terça-feira, aos cientistas Pierre Agostini (Universidade Estadual de Ohio, Columbus, EUA), Ferenc Krausz (Instituto Max Planck de Ótica Quântica, Garching e Ludwig-Maximilians em Munique, Alemanha) e Anne L'Huillier (Universidade de Lund, Suécia), no âmbito do seu trabalho com attossegundos.

A distinção é atribuída pelo desenvolvimento de "métodos experimentais capazes de gerar pulsos de luz de attossegundos para o estudo da dinâmica de eletrões na matéria", adianta a Real Academia de Ciências da Suécia.

O trabalho dos três premiados trouxe “novas ferramentas para explorar o mundo dos eletrões no interior dos átomos e das moléculas”.

Anne L'Huillier é agora a quinta mulher a receber o Nobel da Física, depois de Marie Curie (1903), Maria Goeppert-Mayer (1963), Donna Strickland (2018) e Andrea Ghez (2020).

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv