Lisboa. Ativistas climáticos cortam trânsito na Segunda Circular e depois penduram-se no viaduto da Galp

Um grupo de ativistas bloqueou o trânsito na Segunda Circular, em Lisboa, esta terça-feira de manhã, no sentido Benfica-Aeroporto.

O protesto, que teve lugar perto da sede da Galp, ocorreu pelas 9h00, com ativistas, do Climáximo, sentados no chão a agarrar um cartaz com um apelo ao fim dos combustíveis fósseis.

A ação acabou por ser travada por automobilistas que empurraram os manifestantes para fora da estrada.

Entretanto, o grupo passou para o viaduto da Galp, onde dois dos ativistas se penduraram.